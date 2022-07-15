Семилетний мальчик погиб из-за салюта в День взятия Бастилии во Франции

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Ребенок и молодая девушка погибли во время праздничного салюта на праздновании в честь Дня взятия Бастилии во Франции, передает РИА Новости со ссылкой газету Ouest-France.

Погибшими оказались семилетний мальчик и его 24-летняя сестра. Еще один из членов этой семьи получил ранения и был доставлен в больницу.

В момент произошедшего они стояли примерно в 60 метрах от установок для запуска фейерверков.

Инцидент случился в коммуне Шоле, которая расположена на юге департамента Мен и Луара, после 23:00 часов по местному времени (03:00 часов по Нур-Султану).

Согласно сообщению официальных лиц, трагедия произошла из-за сбоя с зарядами фейерверка.

День взятия Бастилии - главный национальный праздник Франции, который отмечается каждый год 14 июля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1978625-semiletniy-malchik-pogib-iz-za-salyuta-v-den-vzyatiya-bastilii-vo-frantsii/