2-летний ребенок утонул в надувном бассейне в Кызылорде

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Вечером 22 июля в Кызылорде произошла трагедия. В установленном во дворе жилого дома надувном бассейне утонул 2-летний ребенок. Об этом сообщает ДЧС региона на своей официальной странице в Instagram.

По информации ведомства, 22 июля 2022 года в 19 часов 25 минут во дворе жилого дома в Кызылорде остался без присмотра взрослых и утонул в надувном бассейне ребенок 2020 года рождения.

В ДЧС региона призвали жителей не оставлять детей без присмотра, строго соблюдать правила безопасности на водоемах и быть максимально внимательными к детям.

Напомним, 4 июля в бассейне на частной территории в Шымкенте утонул 6-летний мальчик. Его не спас даже надувной круг, с которым он купался. В этом же городе спустя 10 дней утонул в бассейне годовалый ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979871-2-letniy-rebenok-utonul-v-naduvnom-basseyne-v-kyzylorde/