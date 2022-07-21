Более 4 тыс. человек госпитализировано в Узбекистане из-за жары

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В Узбекистане за три дня скорая помощь получила более 130 тыс. вызовов. Свыше четырех тысяч человек было госпитализировано из-за аномальной жары, передает "Газета.uz" со ссылкой на Минздрав страны.

Отмечается, что 23,4 тыс. заявителей жаловались на повышенное давление, одышку, приступы астмы и другие хронические заболевания. Из них 4215 человек были доставлены в больницы.

Метеорологи прогнозируют, что жара сохранится на территории Узбекистана до конца недели. Дневная температура повысится до 45 градусов по Цельсию, а на севере, юге и в пустынных районах вовсе поднимется до 47 градусов по Цельсию.

Тем временем число погибших от аномальной жары в Португалии и Испании достигло более тысячи человек.

А пожары во Франции, возникшие в результате изменения климата, уничтожили более семи тысяч гектаров леса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979492-bolee-4-tys-chelovek-gospitalizirovano-v-uzbekistane-iz-za-zhary/