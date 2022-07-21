Более 30 рабочих отравились на Тенгизе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Массовое отравление рабочих произошло в одной из подрядных организаций на Тенгизском месторождении в минувшую среду, передает МИА "Казинформ".

В областном управлении здравоохранения рассказали, что, по предварительной информации, пищевое отравление в одном из вахтовых поселков получили более 30 сотрудников подрядной компании "ISKER".

Пострадавшие обратились за медицинской помощью.

Как сообщает издание со ссылкой на УОЗ региона, в клинике на Тенгизе рабочим поставили диагноз "пищевое отравление средней тяжести".

Несколько человек были госпитализированы, остальных после оказания медицинской помощи отправили по общежитиям.

Напомним, не так давно массовое отравление детей произошло в Алматы. Пострадавшие приехали на соревнования из Павлодарской области. Выяснилось, что в здании травили клопов. Остановившиеся в гостинице школьники почувствовали себя плохо, их срочно доставили в больницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979443-bolee-30-rabochih-otravilis-na-tengize/