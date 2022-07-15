Из-за сильной жары в Испании на землю начали падать птицы

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В одном из испанских городов жители начали замечать птиц, которые из-за аномальной жары падают на землю, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Cadena Ser.

Жители города Вальядолида сообщают в полицию о случаях, когда птицы начинали снижаться и падать на землю от сильной жары. Город расположен на северо-западе Испании в автономном сообществе Кастилия-и-Леона.

Дело в том, что в городе также была на днях зафиксирована рекордная температура, достигшая 40,6 градусов по Цельсию. И сильная жара, как ожидается, не снизится до 19 июля.

Причиной падения птиц специалисты называют обезвоживание, которое приводит к снижению, дезориентации и неспособности летать.

В последнее время страны Европы столкнулись с рекордно высокими температурами. Из-за этого, к примеру, во Франции начались пожары, уничтожившие свыше семи тысяч гектаров леса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978720-iz-za-silnoy-zhary-v-ispanii-na-zemlyu-nachali-padat-ptitsy/