Экологи не смогли попасть на завод в Таразе после инцидента с выбросом вредных веществ

Иллюстративное фото: pexels.com

Экологи не смогли попасть в цех завода в Таразе, где накануне произошел выброс, из-за которого местные жители жаловались на зловоние и снижение видимости, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что сегодня власти города заявили, будто вчерашний выброс вредных веществ в атмосферу не представлял опасности для жизни и здоровья местных жителей.

Тем не менее, специальная комиссия занимается расследованием причин происшествия.

"Фтористые соединения обнаружили, но незначительные. Ну, сейчас рабочая группа занимается, но полностью пока неизвестно. Но для здоровья вредных веществ не обнаружено", - заявил журналистам врио акима Тараза Кайрат Исмаил.

Отмечается, что это уже не первое ЧП за последнее время. Так, ранее на 34-летнего работника завода упал кирпич, мужчина скончался по дороге в больницу.

"Работниками завода минеральных удобрений была произведена экстренная остановка цеха. В течение 15 минут произошел кратковременный выброс отходящих газов.

В настоящее время завод минеральных удобрений работает в штатном режиме", - сообщил и. о. директора завода минеральных удобрений "Казфосфат" Ербол Адреисов.

Экологи сообщали, что на улицах города выявили значительное превышение фтористого водорода.

"Конечно, ветер уносит эти пары, они не остаются на месте. Когда мы приехали на место, этого тумана не было, он рассеялся. Поэтому с точностью определить какие-то вредные вещества в воздухе уже не вышло.

Единственное, что удалось определить - это сероводород, - указал начальник отдела департамента экологии по Жамбылской области Серик Нурбаев.

Подчеркивается, что в сам цех экологов сегодня не пустили. Оказалось, что для взятия замеров там необходимо разрешение от прокуратуры.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1978130-ekologi-ne-smogli-popast-na-zavod-v-taraze-posle-intsidenta-s-vybrosom-vrednyh-veschestv/