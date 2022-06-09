Рабочего убило кирпичом на заводе в Таразе

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В Таразе на одном из местных заводов погиб рабочий: на его голову упал кирпич. Медики пытались оказать пострадавшему помощь, но он скончался по пути в больницу, передает сайт телеканала КТК.

Указывается, что инцидент произошел в ночь на 8 июня.

Очевидцы рассказали журналистам, что в момент перед происшествием мужчина работал в цеху.

Следователям предстоит выяснить, откуда мог прилететь кирпич. Подчеркивается, что на предприятии не проводилось никаких строительных или ремонтных работ.

Рабочий сразу же потерял сознание, но был жив. Медики пытались его реанимировать, однако мужчина скончался в машине скорой помощи.

На заводе уточнили, это был несчастный случай.

"Вызов в полицию поступил о том, что работник ТОО получил серьезную травму в 21:40. Установлено, что 34-летнему жителю областного центра на рабочем месте на голову упал кирпич.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 ("Нарушение правил охраны труда"). Назначены необходимые экспертизы", - сообщила официальный представитель ДП Жамбылской области Кундыз Богенбаева.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1973248-rabochego-ubilo-kirpichom-na-zavode-v-taraze/