Последствия крупных пожаров в Карагандинской области сняли с вертолета (видео)

Кадр из видео с места событий: ДЧС Карагандинской области

С двумя пожарами, которые произошли на территориях лесопосадок Караганды, боролись сотрудники противопожарной службы региона, сообщается в официальном Instagram ДЧС Карагандинской области.

Сотрудники ведомства показали последствия произошедшего с вертолета.

Площадь возгорания на территории КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов" составила 70 гектаров, из которых 40 гектаров – лес.

В результате произошедшего пострадали 6 дачных домов, 15 хозпостроек на территории 7 дачных участков. Было спасено 5 человек, эвакуировано – 25.

Также в ДЧС рассказали о пожаре на территории лесопосадки в районе дачного общества "Мичуринец". Площадь возгорания составила 3 гектара.

Отмечается, что пожары удалось локализовать – активных участков горения леса и кустарников уже нет.

По информации ведомства, пожарные продолжают работы по ликвидации.

В борьбе с огнем задействовали силы ДЧС, войсковой части 52859, местной полицейской службы, лесного хозяйства, "Казавиаспас". Всего на месте событий работали 289 человек и 68 единиц техники.

Накануне мы сообщали о привлечении авиации для тушения пожара в Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976957-posledstviya-krupnyh-pozharov-v-karagandinskoy-oblasti-snyali-s-vertoleta-video/