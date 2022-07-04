Вертолет привлекли к тушению пожара лесопосадки в Караганде (видео)

Кадр из видео с места событий: МЧС РК

Вертолет из Нур-Султана вылетел на тушение крупного пожара в Карагандинской области. Общая площадь возгорания составляет 200 гектаров, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

По информации ведомства, сегодня, 4 июля, в 12:02 на пульт 112 поступило сообщение о пожаре на территории лесопосадки в Караганде, вблизи улицы Осевая, на территории КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира". Горят трава и деревья.

По предварительным данным, общая площадь пожара составила 200 гектаров.

В ликвидации возгорания задействованы 200 человек и 40 единиц техники департамента по ЧС, лесхоза, войсковой части №52859 МЧС РК, а также местных исполнительных органов.

Подчеркивается, что стражами порядка производится эвакуация дачников.

Тушение пожара осложнено сильным порывистым ветром, добавили в МЧС.

Кроме того, для ликвидации пожара из города Нур-Султана вылетел вертолет МИ-875 с водосливным устройством.

Также в МЧС сообщили, что в 13:22 поступило сообщение о горении на территории лесопосадки вблизи микрорайона Восток-3. На месте также задействованы силы ДЧС и войсковой части №52859. Площадь горения устанавливается.

Жителей региона призвали быть предельно внимательными с огнем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1976903-vertolet-privlekli-k-tusheniyu-pozhara-lesoposadki-v-karagande-video/