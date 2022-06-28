Десятки погибших от жары мигрантов обнаружили в грузовике в Техасе

Десятки погибших от жары мигрантов были найдены в грузовике. Кадр из видео: YouTube/Fox 7 Austin

Более 40 мигрантов были найдены полицией мертвыми в прицепе большегрузного автомобиля в крупном городе Техаса. Еще десятки людей были доставлены в больницу, передает NBC.

По меньшей мере 46 мигрантов были найдены мертвыми. 16 человек, включая детей, были госпитализированы. Многие из погибших оказались молодыми людьми.

Трех человек, предположительно, виновных в смерти мигрантов, взяли под стражу.

Большегрузный автомобиль был обнаружен в крупном техасском городе Сан-Антонио вечером 27 июня. Автомобиль стоял рядом с местной железной дорогой. Один из жителей в этом районе сообщил о страшной находке, когда услышал крики о помощи, доносившиеся из прицепа.

Предположительно, запертые в прицепе люди погибли от сильной жары и нехватки воды. Температура внутри была намного выше, чем на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1975961-desyatki-pogibshih-ot-zhary-migrantov-obnaruzhili-v-gruzovike-v-tehase/