Остановки упали на детей в Усть-Каменогорске

Место происшествия. Фото: очевидцев/yk-news.kz

Остановочные павильоны упали на детей из-за сильного ветра в Усть-Каменогорске. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог подтвердили данные факты, передает YK-news.kz.

Происшествия зарегистрированы на бульваре Гагарина и улице Утепова в Усть-Каменогорске.

В отделе ЖКХ сообщили, что сильным ветром повалило два остановочных павильона. В результате пострадали две девочки 10 и 12 лет. Их доставили в больницу.

Место происшествия. Фото: очевидцев/yk-news.kz

По каждому случаю падения конструкций проведут служебную проверку.

Также в ведомстве рассказали, что на нескольких улицах Усть-Каменогорска оборвало линии электропередачи. Причиной опять же стал сильный ветер. На места выезжали аварийные бригады. Жителей призвали к терпению.

Напомним, 13 июня в Нур-Султане из-за сильного ветра упал башенный кран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975955-ostanovki-upali-na-detey-v-ust-kamenogorske/