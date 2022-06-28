Три человека погибли при сходе пассажирского поезда с рельсов в США

Вид на поезд после крушения. Кадр из видео: twitter.com/MalikEarnest

В американском штате Миссури пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком. В результате происшествия три человека погибли, еще 50 получили травмы.

Согласно заявлению транспортной компании Amtrak, поезд из восьми вагонов и двух локомотивов направлялся из Лос-Анджелеса в Чикаго. В поезде находились 243 пассажира и 12 членов экипажа. Столкновение произошло на нерегулируемом перекрестке.

Как сообщает Fox2now, в результате происшествия погибли три человека – двое были в поезде и один в грузовике, по меньшей мере 50 пассажиров получили ранения.

Отмечается, что девять пассажиров были доставлены в больницу университета здравоохранения Миссури. Некоторых пострадавших привезли в ближайшую среднюю школу.

В начале июня в иранской провинции Южный Хорасан сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате происшествия погибли 13 человек, пострадали 50.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975920-tri-cheloveka-pogibli-pri-shode-passazhirskogo-poezda-s-relsov-v-ssha/