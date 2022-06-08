Пассажирский поезд сошел с рельсов в Иране, погибли 13 человек

Место крушения пассажирского поезда. Кадр из видео: twitter.com/IranIntl_En

В иранской провинции Южный Хорасан сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате происшествия погибли 13 человек, пострадали 50, передает РИА Новости со ссылкой на Tasnim.

Сообщается, что поезд направлялся из города Мешхед в Йезд. Инцидент произошел утром 8 июня.

"По последним данным, 13 человек погибли, около 50 пострадали", – говорится в сообщении службы скорой помощи провинции Южный Хорасан.

Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, поезд столкнулся с экскаватором. Несколько вагонов сошли с рельсов и завалились на бок.

Ранее на юге Германии пассажирский поезд сошел с рельсов. По данным полиции, перевернулось несколько вагонов. СМИ сообщили о трех погибших, еще несколько пассажиров получили различные травмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973134-passazhirskiy-poezd-soshel-s-relsov-v-irane-pogibli-13-chelovek/