Мощный поток воды обрушился на село в Алматинской области (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: t.me/tvalmaty

23 июня проливной дождь был и в Алматинской области. Из-за склонового стока вода прошла по 11 участкам населенного пункта, также произошел перелив на подъезде к Кольсайским озерам, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

В ведомстве рассказали, что 23 июня из-за кратковременного проливного дождя в Кегенском районе произошел склоновый сток дождевых вод и разлив по улице Акшокы в селе Туменбай, где вода прошла по 11 дворовым участкам.

"Жертв, пострадавших, а также подтопления жилых домов нет", - отметили в ДЧС Алматинской области.

Кроме того, на республиканской трассе Кокпек-Кеген-Тюп-Жаланаш-Саты-Курметты на подъезде к озерам Кольсай произошел перелив воды через проезжую часть.

В данное время уровень воды спал, движение автотранспорта проходит в штатном режиме, дорожные службы установили знаки и проводят восстановительные работы.

Напомним, 23 июня сильный дождь обрушился и на Жамбылскую область. В результате чего сошел сель, а также смыло машину отдыхающих.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975525-moschnyy-potok-vody-obrushilsya-na-selo-v-almatinskoy-oblasti-video/