Сильный дождь в Жамбылской области: сошел сель, смыло авто отдыхающих (фото, видео)

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Вечером 23 июня в результате проливного дождя с градом в Жамбылской области прошел селевой поток. Подтопило дорожное полотно, повреждены хозпостройки. Об этом сообщили в МЧС РК, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 23 июня в 20.00 часов в селе Улькен Сулутор Кордайского района в результате обильных осадков в виде проливного дождя с градом по руслу реки Ргайты прошел селевой поток.

Было подтоплено дорожное полотно населенного пункта без размыва, повреждены две хозпостройки частных жилых домов. Жертв и пострадавших нет.

Предварительно, есть потери домашнего скота: овец и кур. Комиссия проводит работу по установлению суммы ущерба.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Кроме того, в 23.25 часов в 4 км от села Шарбакты из-за обильных осадков произошло резкое поднятие уровня реки Ргайты, на берегу которой отдыхали 11 человек.

В итоге 6 человек остались в машине на образовавшемся "островке". Также сильным течением смыло второй автомобиль отдыхающих.

24 июня в 01.15 часов все люди спасены, в медицинской помощи не нуждались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975516-silnyy-dozhd-v-zhambylskoy-oblasti-soshel-sel-smylo-avto-otdyhayuschih-foto-video/