Четыре человека погибли при крушении самолета Ил-76 в России

Вид на пожар после крушения самолета. Кадр из видео: t.me/shot_shot

В России в Рязанской области в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 погибли четыре человека. Всего на борту находились девять человек.

Военно-транспортный самолет летел из Оренбурга в Белгород. В Рязани воздушное судно приземлилось на дозаправку, передает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что крушение произошло сразу после взлета.

В Минобороны России уточнили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет. На борту не было груза. Экипаж решил приземлиться на грунт из-за неисправности двигателя.

Как пишет Telegram-канал SHOT, на борту Ил-76 находились девять человек, четверо погибли.

"До четырех увеличилось число погибших при крушении самолета ИЛ-76 в Рязани. Один из пострадавших скончался в больнице", – говорится в публикации.

Ранее в России самолет Ан-24 загорелся во время посадки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975508-chetyre-cheloveka-pogibli-pri-krushenii-samoleta-il-76-v-rossii/