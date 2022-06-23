Более тысячи человек погибли при землетрясении в Афганистане

Мужчина разбирает завалы после землетрясения. Фото: Sardar Shafaq/Anadolu Agency via Getty Images

В Афганистане в результате мощного землетрясения в провинциях Пактика и Хост, по официальным данным, погибли около тысячи человек, передает Tolo News.

Как пишет издание, жертвами землетрясения стали около тысячи человек, еще 1500 получили ранения.

Замминистра по ликвидации последствий стихийных бедствий Афганистана Мавлави Шарафуддин Муслим заявил, что страна выплатит 100 тыс. афгани (506 тыс. тенге) семьям погибших и 50 тыс. афгани (253 тыс. тенге) тем, кто пострадал.

Он также призвал международное сообщество помочь Афганистану справиться с последствиями землетрясения.

Заместитель спецпредставителя ООН в Афганистане Рамиз Алекперов заявил, что в регионе разрушено не менее двух тысяч домов, где в среднем в каждом доме проживает семь-восемь человек, заявил, передает Al Jazeera.

Отмечается, что такое же землетрясение произошло в Афганистане в 1998 году, тогда погибли 4,5 тыс. человек. А из-за землетрясения, которое случилось в 2002 году, умерли не менее тысячи человек.

Напомним, в Геологической службе США (USGS) сообщили, что на территории Афганистана ранним утром, когда многие жители еще спали, произошло землетрясение магнитудой 6,1. В результате последовали сильные разрушения в юго-восточной провинции Пактика и восточной провинции Хост.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975300-bolee-tysyachi-chelovek-pogibli-pri-zemletryasenii-v-afganistane/