Девять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Восточном Казахстане (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Новости Усть-Каменогорска и ВКО/vk.com

Ночью 22 июня в Восточном Казахстане произошел сход с рельсов девяти вагонов в составе грузового поезда. Об этом сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

По информации нацкомпании, 22 июня в 01.26 часов на железнодорожном участке Алтай-Кумистау в грузовом поезде произошел сход с рельсов девяти груженных цементом вагонов.

Вагоны принадлежат частным операторам, из них три вагона - РФ, шесть вагонов - РК. Собственникам направлены уведомления о случившемся для участия в расследовании.

В КТЖ указали, что поезд двигался со скоростью 36 км/час (установленная скорость на данном участке - 40 км/час).

"Утраты груза, жертв и пострадавших нет. В результате схода повреждены 150-200 метров железнодорожного пути. В данное время ведутся восстановительные работы", - отметили в АО.

Здесь добавили, что к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Усть-Каменогорск и Аягоз. Последствия схода не повлияли на график движения пассажирских и грузовых поездов.

Для расследования данного случая создана специальная комиссия.

Напомним, в апреле в Восточном Казахстане также сошли с рельсов 18 вагонов грузового поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975241-devyat-vagonov-gruzovogo-poezda-soshli-s-relsov-v-vostochnom-kazahstane-video/