"Вагоны упали в реку Иртыш": грузовой поезд сошел с рельсов в ВКО (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/oo_osa_semey_vko

В социальных сетях появилось видео, на котором были запечатлены последствия схода с рельсов грузового поезда в Восточно-Казахстанской области. Подробности ЧП озвучили в пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы", передает корреспондент NUR.KZ.

"Усть-Каменогорск - Кумистау. 11 вагонов на земле, 6 - в Иртыше. Уголь и медный шлак", - говорится в подписи к опубликованному видео.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", 3 апреля в 12.04 часов на железнодорожном участке Усть-Каменогорск - Кумистау в Восточно-Казахстанской области произошел сход с рельсов 18 вагонов грузового поезда.

Отмечается, что состав двигался со скоростью 37 км/час.

"Два сошедших вагона, груженные рудой, являются собственностью РФ. Еще 16 вагонов принадлежат ТОО "КазцинкТемирТранс", груженные шлаком", - сообщили в КТЖ.

Здесь добавили, что жертв и пострадавших нет. Также из-за аварии не произошло задержек пассажирских и грузовых поездов. В настоящее время ведутся восстановительные работы.

Для расследования всех причин и обстоятельств данного случая создана комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1963328-vagony-upali-v-reku-irtysh-gruzovoy-poezd-soshel-s-relsov-v-vko-video/