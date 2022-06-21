Аким ЗКО о трагедии с ребенком, который остался без рук: Я ответственен за подобные случаи

Гали Искалиев. Фото: instagram.com/batys_kz

В Западно-Казахстанской области мальчику пришлось ампутировать обе руки после удара током на трансформаторной подстанции в поселке Жанаказан. Глава региона Гали Искалиев прокомментировал трагедию, передает Первый канал "Евразия".

"Я, как аким, ответственен за все подобные несчастные случаи. Сейчас проводится проверка. Если вина компаний, подведомственных акимату, будет доказана, то мы примем соответствующие меры.

Мы окажем мальчику всю необходимую помощь, как от государства, так и от спонсоров. Таких случаев быть не должно", - сказал аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев.

Напомним, ранее сообщалось, что мальчик вместе с другими детьми играл на улице и получил удар током на трансформаторной подстанции. Ему пришлось ампутировать обе руки.

Сейчас ребенок получает лечение в областной детской больнице. Полицейские начали расследование уголовного дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975017-akim-zko-o-tragedii-s-rebenkom-kotoryy-ostalsya-bez-ruk-ya-otvetstvenen-za-podobnye-sluchai/