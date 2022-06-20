Mеrcedes сгорел на мосту в Атырау (фото)

Сгоревшая машина. Фото: instagram.com/atyrau_tjd

Сегодня в Атырау загорелся автомобиль Mercedes-Benz Е320. К счастью, в происшествии никто не пострадал, сообщается на официальной странице ДЧС Атырауской области в Instagram.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило пожарным сегодня, 20 июня, в 09:18. Автомобиль марки Mercedes Benz Е320 загорелся в Атырау на мосту по улице Курмангазы, рядом с торговым домом "Тамага".

Как сообщили представители областного департамента по ЧС, распространение огня удалось остановить в 09:29. Полностью пожар был ликвидирован в 09:32.

Отмечается, что пострадавших нет, а причина возгорания еще устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 5 сотрудников и 1 единица техники пожарной части №3 ДЧС Атырауской области.

Напомним, что Porsche Cayenne сгорел накануне вечером в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974873-mercedes-sgorel-na-mostu-v-atyrau-foto/