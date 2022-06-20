Porsche Cayenne сгорел в Алматы (видео)

Фото с места событий: t.me/kris_p_almaty_official

Элитный кроссовер Porsche Cayenne загорелся накануне на одном из перекрестков Алматы. Огонь полностью уничтожил иномарку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Инцидент произошел накануне, 19 июня, в 20:34 на улице Байтурсынова в Бостандыкском районе южной столицы. Загорелся Porsche Cayenne 2014 года выпуска.

Отмечается, что огонь в легковом автомобиле распространился стремительно, полностью уничтожив его за 2-3 минуты.

Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Пожарные расчеты и автоцистерна прибыли на место пожара в 20:41. Справиться с возгоранием им удалось за 9 минут.

Специалисты ДЧС рекомендовали автовладельцам обслуживать электрооборудование автомобилей на специализированных СТО, не применять вместо предохранителей так называемые "жучки", а также всегда иметь исправные огнетушители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974819-porsche-cayenne-sgorel-v-almaty-video/