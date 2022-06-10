Более 3 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесного пожара

Пожар в горах на юге Испании. Фото: instagram.com/cpbmalaga

В горах на юге Испании бушует лесной пожар. Власти страны эвакуировали более трех тысяч человек из Бенахависа, передает Independent.

По данным издания, огонь разгорелся еще в среду днем. Разбушевавшийся пожар стал причиной эвакуации трех тысяч жителей из близлежащей деревни Бенахавис.

Большинство эвакуированных остановились у родственников или в отелях. Аварийные службы также установили палатки для тех, кому некуда было пойти.

Как заявил президент регионального правительства Андалусии, на борьбу с пожаром были направлены сотни пожарных. Трое из них получили ранения, одного с ожогами доставили в больницу.

Региональный министр Элиас Бендодо также отметил, что огонь распространяется примерно на 30 метров каждую минуту.

В сентябре прошлого года около 2000 человек покинули свои дома после того, как вспыхнули лесные пожары в южном испанском регионе Андалусия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973473-bolee-3-tys-chelovek-evakuirovali-v-ispanii-iz-za-lesnogo-pozhara/