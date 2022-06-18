Дом сгорел после удара молнии в Атырауской области (фото)

Фото: instagram.com/atyrau_tjd

В Атырауской области в жилом доме произошел пожар. Причиной возгорания стал удар молнии, об этом сообщается на официальной странице в Instagram ДЧС региона.

ЧП произошло в селе Нарын Исатайского района Атырауской области вечером в минувшую пятницу, 17 июня. Как сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло на крыше дома.

В этот день в регионе был дождь с грозой.

"Причиной пожара стал удар молнии во время сильных дождей. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько дней назад пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Атырау. Пожарные спасли из здания, где произошло возгорание, шестерых человек, в том числе четверых несовершеннолетних детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974688-dom-sgorel-posle-udara-molnii-v-atyrauskoy-oblasti-foto/