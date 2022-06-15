Шесть человек спасли пожарные из горящего дома в Атырау (фото)

Фото с места событий: ДЧС Атырауской области

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома в Атырау. Пожарные спасли из здания, где произошло возгорание, шесть человек, в том числе четверых детей, сообщается в официальном Instagram областного ДЧС.

Сегодня, 15 июня, днем, примерно в 14:14, на пункт связи поступило сообщение о том, что из 5-этажного дома, расположенного на улице Владимирской в Атырау, идет дым.

Прибывшие к месту вызова сотрудники пожарной службы провели спасательные работы через лестничный марш. В результате были эвакуированы 6 человек, среди них четверо детей.

Как рассказали в ДЧС, пожар произошел в одной из комнат квартиры (площадь 12 квадратных метров).

Пожар был локализован в 14:33, а полностью ликвидирован в 14:45.

К счастью. никто не пострадал.

Специалисты выясняют причины произошедшего.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1974280-shest-chelovek-spasli-pozharnye-iz-goryaschego-doma-v-atyrau-foto/