Крушение самолета Bek Air: осуждены подозреваемые в махинациях с землей возле аэропорта Алматы
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Подозреваемым в махинациях с землей возле аэропорта Алматы чиновникам вынесли приговор. Дело рассматривал Талгарский районный суд, сообщается на официальном сайте департамент агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.
Согласно материалам дела, в 2017-2019 годах подсудимые проводили незаконное отчуждение свободных земель, находящихся в государственной собственности, за пределами села Кызылту.
Подчеркивается, что целью этих действий было обогащение за счет продажи участков.
Приговором Талгарского райсуда от 10 июня 2022 года:
- бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, главному архитектору района – М. Рыспекову назначено 6 лет лишения свободы;
- бывшему начальнику отдела земельных отношений Талгарского района М. Тыныбай судом назначено 6 лет 3 месяца лишения свободы.;
- бывшему акиму Панфиловского сельского округа Н. Аппазову назначено 8 лет лишения свободы;
- бывшему заместителю акима Панфиловского сельского округа К. Галиевой назначено 5 лет лишения свободы.
- бывший и.о. начальника отдела земельных отношений Талгарского района М. Кадиржан, согласно закону РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы.
Все осужденные больше не вправе занимать должности на госслужбе.
Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air после неудачной попытки взлета врезался в бетонный забор и протаранил частный дом под Алматы. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Тогда в авиакатастрофе погибли 12 человек, 69 получили травмы.
Отметим, что в апреле текущего года была названа официальная причина крушения самолета Bek Air под Алматы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973948-krushenie-samoleta-bek-air-osuzhdeny-podozrevaemye-v-mahinatsiyah-s-zemley-vozle-aeroporta-almaty/