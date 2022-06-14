Крушение самолета Bek Air: осуждены подозреваемые в махинациях с землей возле аэропорта Алматы

Фото с места падения самолета Bek Air: NUR.KZ/Петр Карандашов

Подозреваемым в махинациях с землей возле аэропорта Алматы чиновникам вынесли приговор. Дело рассматривал Талгарский районный суд, сообщается на официальном сайте департамент агентства РК по противодействию коррупции по Алматинской области.

Согласно материалам дела, в 2017-2019 годах подсудимые проводили незаконное отчуждение свободных земель, находящихся в государственной собственности, за пределами села Кызылту.

Подчеркивается, что целью этих действий было обогащение за счет продажи участков.

Приговором Талгарского райсуда от 10 июня 2022 года:

бывшему начальнику отдела архитектуры и градостроительства Талгарского района, главному архитектору района – М. Рыспекову назначено 6 лет лишения свободы;

бывшему начальнику отдела земельных отношений Талгарского района М. Тыныбай судом назначено 6 лет 3 месяца лишения свободы.;

бывшему акиму Панфиловского сельского округа Н. Аппазову назначено 8 лет лишения свободы;

бывшему заместителю акима Панфиловского сельского округа К. Галиевой назначено 5 лет лишения свободы.

бывший и.о. начальника отдела земельных отношений Талгарского района М. Кадиржан, согласно закону РК "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы.

Все осужденные больше не вправе занимать должности на госслужбе.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air после неудачной попытки взлета врезался в бетонный забор и протаранил частный дом под Алматы. На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Тогда в авиакатастрофе погибли 12 человек, 69 получили травмы.

Отметим, что в апреле текущего года была названа официальная причина крушения самолета Bek Air под Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973948-krushenie-samoleta-bek-air-osuzhdeny-podozrevaemye-v-mahinatsiyah-s-zemley-vozle-aeroporta-almaty/