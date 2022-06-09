Возможные причины утечки аммиака на заводе в Алматы озвучили в компании

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На заводе по производству мороженого в Алматы произошла утечка аммиака. В компании озвучили вероятную причину произошедшего и подчеркнули, что выявленная неисправность была полностью устранена.

В компании сообщили о техническом инциденте, который произошел 7 июня в 03:55, на территории завода, расположенного в городе Алматы.

"По предварительному заключению, произошла утечка 500 грамм аммиака по причине заводского брака резиновой прокладки задней части морозильного цилиндра", – заявили представители компании.

Сообщается, что распространение аммиака было остановлено в течение 10 минут.

"Согласно действующим правилам безопасности компании, сотрудники предприятия сразу же были эвакуированы. На место незамедлительно были вызваны все надзорные службы и специалисты, которые провели экологическую экспертизу", – подчеркивается в сообщении.

Также отмечается, что в результате происшествия пострадали шесть сотрудников предприятия, которым была незамедлительно оказана первая медицинская помощь. Пострадавшие были госпитализированы.

Тем не менее ранее сообщалось о пяти сотрудницах, попавших в больницу скорой неотложной помощи с отравлением аммиаком.

"По сообщению медиков, состояние всех госпитализированных сотрудников на текущий момент оценивается как удовлетворительное. В компании предпринимают все меры по обеспечению комплексной медицинской помощи пострадавшим", – отметили представители компании.

По их словам, сейчас выявленная техническая неисправность полностью устранена. Тем не менее вся продукция, произведенная в данную смену, отозвана с реализации.

"Важно отметить, что оборудование, расходные и запасные части приобретаются у официальных поставщиков и имеют необходимые сертификаты соответствия. Оборудование проходило осмотр и освидетельствование 1 июня 2022 года. После окончательного определения причин компания намерена обратиться к официальным поставщикам по факту выявленного брака.

Компания оказывает всяческое содействие надзорным органам, которые проводят соответствующую проверку предприятия, по итогам которой будет сделано заключение. Вся дополнительная информация будет предоставлена позднее, после получения официального заключения государственных органов", – добавили в компании.

Напомним, что полицейскими города Алматы по данному факту начато досудебное расследование дела о "Нарушении правил охраны труда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973438-vozmozhnye-prichiny-utechki-ammiaka-na-zavode-v-almaty-ozvuchili-v-kompanii/