Пять работниц завода отравились аммиаком в Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы пять работниц местного завода попали в больницу скорой неотложной помощи. Всего они получили один диагноз - отравление аммиаком. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как передает телеканал "Хабар 24", трое женщин находятся в тяжелом состоянии в реанимации, еще одна - в токсикологическом отделении. Пятая пострадавшая отказалась от лечения в стационаре.

"Они поступили с симптомами: головокружение сильное, тошнота, рвота, выраженная слабость, недомогание. Легкие оглушения были у некоторых. Постепенно приходят в сознание, которые находятся в реанимации. У них дыхание самостоятельное, динамика с улучшением", - сообщил заведующий приемным отделением ГБСНП Бауыржан Омаров.

Указывается, что женщины работали на предприятии фасовщицами. Они находились рядом с фризером, когда из него произошла утечка аммиака.

В руководстве компании заявили, что во фризере повредилась прокладка, из-за чего токсичное вещество попало в цех.

"Люди сразу же покинули помещение. Соответственно сообщено бригадиру смены, что произошла утечка аммиака. Позвали ребят-ремонтников, сразу же приостановили производство и приостановили поступление аммиака с компрессорного цеха. Это линия была сразу же остановлена и до сих пор не работает", - указали в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973240-pyat-rabotnits-zavoda-otravilis-ammiakom-v-almaty/