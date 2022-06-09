Утечка аммиака на заводе в Алматы: полиция начала расследование

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Накануне на заводе по производству мороженого в Алматы произошла утечка аммиака. Пострадали несколько сотрудниц фабрики. В пресс-службе департамента полиции города прокомментировали произошедшее, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации полиции, данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Нарушение правил охраны труда".

Начато досудебное расследование, добавили в ведомстве.

"После проведения необходимых следственных действий будут установлены обстоятельства произошедшего и принято по делу окончательное процессуальное решение", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

О произошедшем стало известно в среду – один из отечественных телеканалов сообщил, что пять работниц алматинского завода попали в больницу скорой неотложной помощи после ЧП на производстве. Они получили отравление аммиаком. Трое пострадавших поступили в тяжелом состоянии. Как оказалось, во время утечки аммиака фасовщицы находились рядом с фризером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973306-utechka-ammiaka-na-zavode-v-almaty-politsiya-nachala-rassledovanie/