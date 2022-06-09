Пациент заживо сгорел в больнице в Алматинской области

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Близ южной столицы в одной из районных больниц произошел пожар. В огне погиб 49-летний мужчина, у которого констатировали 70% ожогов. Подробности трагедии рассказали в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Пожар произошел днем 7 июня в центральной больнице села Узынагаш, которое является административным центром Жамбылского района.

Выяснилось, что огонь охватил лишь одну палату, в которой находился 49-летний пациент. До прихода помощи извне мужчина обгорел на 70% и скончался от ожогов на месте происшествия. Обстоятельства трагедии пока устанавливаются.

В управлении здравоохранения Алматинской области подтвердили гибель пациента. В ведомстве сообщили, что по факту пожара в Жамбылской районной больнице уже начато расследование.

Более подробную информацию о ЧП предоставили в ДЧС региона.

"Возгорание произошло в блоке приемного покоя (фильтр) на общей площади 2 кв.м. Пламя охватило постельные принадлежности (матрац, одеяло). Сообщение о пожаре на телефоны экстренных служб "101" и "112" не поступало. Возгорание было ликвидировано работниками медицинского учреждения самостоятельно. Обстоятельства гибели человека и причина пожара сейчас устанавливаются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973334-patsient-zazhivo-sgorel-v-bolnitse-v-almatinskoy-oblasti/