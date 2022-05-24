Военный самолет разбился в Иране

Иллюстративное фото: Pexels

В центральной провинции Ирана во время учений разбился военный самолет, в результате инцидента погибли два пилота, передает информационное агентство IRNA.

Трагедия произошла в районе Анарак города Наин в провинции Исфахан.

Во время выполнения упражнений учебных воздушных стрельб случилось крушение истребителя F-7.

В результате инцидента погибли майор Касем Замани и старший лейтенант Мохаммад Джавад Бай.

Как сообщил депутат по политическим вопросам, безопасности и социальным вопросам региона Мохаммад Реза Джан Несари, причины крушения пока не известны. Они будут установлены во время расследования.

Напомним, одномоторный самолет потерпел крушение, упав посреди улицы жилого района в городе Бурса в Турции. Известно, что самолет совершал гражданский учебно-тренировочный полет. Оба пилота погибли, один из которых был курсантом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970764-voennyy-samolet-razbilsya-v-irane/