Военный самолет разбился в Иране
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В центральной провинции Ирана во время учений разбился военный самолет, в результате инцидента погибли два пилота, передает информационное агентство IRNA.
Трагедия произошла в районе Анарак города Наин в провинции Исфахан.
Во время выполнения упражнений учебных воздушных стрельб случилось крушение истребителя F-7.
В результате инцидента погибли майор Касем Замани и старший лейтенант Мохаммад Джавад Бай.
Как сообщил депутат по политическим вопросам, безопасности и социальным вопросам региона Мохаммад Реза Джан Несари, причины крушения пока не известны. Они будут установлены во время расследования.
Напомним, одномоторный самолет потерпел крушение, упав посреди улицы жилого района в городе Бурса в Турции. Известно, что самолет совершал гражданский учебно-тренировочный полет. Оба пилота погибли, один из которых был курсантом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1970764-voennyy-samolet-razbilsya-v-irane/