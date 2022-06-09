Пожар вспыхнул во время капремонта в экибастузской школе (видео)

Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

Серьезный пожар случился вчера, 8 июня, в одной из школ Экибастуза. Предварительно, причиной возгорания могли стать сварочные работы, передает сайт телеканала КТК.

Сообщается, что пожар начался утром. К приезду пожарных в учебном заведении, где сейчас идет капитальный ремонт, уже полыхали мебель, двери и стройматериалы.

Но последствия ЧП могли быть намного печальнее. Пожарные успели предотвратить взрыв газового баллона. А с огнем они справились буквально за полчаса.

Ни учеников, ни педагогов в школе не было: учебное заведение с апреля находится на капремонте.

Восстанавливать уже отремонтированные классы подрядчикам, судя по всему, придется за свой счет.

Добавим, что в Павлодарской области за несколько месяцев горело уже три школы. В первом случае полицейские расследуют версию поджога. Потом случилось замыкание электропроводки. И вот теперь – нарушение пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

"По предварительной причине пожара: проведение огневых работ, то есть сварочные работы. На втором этаже проводились ремонтные работы по замене теплотруб системы отопления, и, соответственно, произошло проникновение на первый этаж, впоследствии возник пожар", - сообщил начальник управления ДЧС Павлодарской области Сергей Огай.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973261-pozhar-vspyhnul-vo-vremya-kapremonta-v-ekibastuzskoy-shkole-video/