"Раны на лице пришлось зашивать": алабаи набросились на девочку в Алматинской области

Алабаи. Фото: ДП Алматинской области

Алабаи чуть не разорвали 7-летнюю девочку в Алматинской области. Медики диагностировали у ребенка множественные укусы, рваные раны на лице и теле. В отношении владельца животных инициировано уголовное расследование, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Информация о происшествии распространяется в соцсетях. Автор сообщает, что на ребенка в селе Туздыбастау напал алабай.

"От многочисленных укусов ребенок получил шок. По словам родных, алабай покусал лицо, спину и бедро ребенка. Раны на лице пришлось зашивать. Пострадавшему ребенку хозяин собаки выплатил 30 тысяч тенге на лечение. Но родители требуют более жесткого наказания", - указывается в посте.

Между тем в департаменте полиции Алматинской области сообщили, что на 7-летнюю девочку 5 июня напали сразу две собаки. Ребенок, у которого диагностировали рваные раны на лице и теле, продолжает находиться под наблюдением медиков в одной из больниц Алматы.

Полицейскими Талгарского района в отношении 57-летней владелицы алабаев инициировано уголовное расследование. Женщина уже выразила готовность помочь в лечении пострадавшей.

"Собаки содержатся в вольере и были выпущены во двор для кормления и выгула. В какой-то момент из-за приоткрытой калитки оба алабая выскочили на улицу и напали на ребенка.

Сейчас по факту проводятся все необходимые следственные мероприятия. В том числе назначены экспертизы, которые будут проведены после выписки ребенка из больницы.

Окончательное процессуальное решение по делу будет принято по их результатам. А также будет рассмотрен вопрос по поводу агрессивности собак и их дальнейшему содержанию", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела проводится по ст.114 ч.3 УК РК (Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973120-rany-na-litse-prishlos-zashivat-alabai-nabrosilis-na-devochku-v-almatinskoy-oblasti/