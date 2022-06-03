Подросток из Актау утонул в Каспийском море

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Вчера, 2 июня, 17-летний подросток утонул в Каспийском море – трагический инцидент произошел недалеко от жилого массива Приморский в Мангистауской области. Еще двоих человек, по информации ДЧС, удалось спасти.

Как сообщает издание Lada.kz, ссылаясь на Департамент по ЧС Мангистауской области, несчастный случай произошел на Солдатском пляже.

Сигнал на пульт спасателей поступил в 17:13.

"Очевидцы сообщили о том, что напротив жилого массива Приморский, на Солдатском пляже, утонул 17-летний подросток. Очевидцами спасено два человека. На данный момент водолазами проводится погружение на дно," – рассказали в ведомстве.

Напомним, несколько дней назад в Уральске утонул 15-летний мальчик. В конце мая похожая трагедия произошла и в Рудном – 15-летняя девочка пошла купаться с друзьями и утонула.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972328-podrostok-iz-aktau-utonul-v-kaspiyskom-more/