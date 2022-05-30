Подросток утонул в Урале на западе Казахстана

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15-летний мальчик утонул в реке Урал в Западно-Казахстанской области. Его тело спасатели нашли лишь на следующий день в нескольких метрах от обрыва, передает МИА "Казинформ".

Трагический инцидент произошел в Акжаикском районе, в поселке Алмалы.

Отмечается, что поиски мальчика начались вечером 28 мая, после полуночи их приостановили и продолжили лишь утром 29 мая. Тогда же спасатели и обнаружили тело ребенка в 50-60 метрах от места падения.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области, участок является запрещенным для купания.

В ведомстве добавили, что это первый случай гибели на воде в регионе с начала этого года.

При этом в прошлом году в ЗКО утонули 24 человека, восемь из них – дети.

Напомним, вчера в Нур-Султане в реке Есиль утонули два ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971542-podrostok-utonul-v-urale-na-zapade-kazahstana/