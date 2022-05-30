15-летняя девочка погибла во время отдыха с друзьями в Костанайской области

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29 мая в Рудном 15-летняя девочка пошла купаться с друзьями и утонула. Ее тело извлекли из воды сотрудники оперативно-спасательного отряда, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Костанайской области.

По информации ведомства, 29 мая примерно в 17.15 часов 15-летняя девочка утонула во время купания в необорудованном месте. Школьница пришла на реку Тобол по улице Парковая в Рудном с друзьями. На данном участке водоема установлен знак о запрете купания.

В 19.15 часов силами оперативно-спасательного отряда ДЧС Костанайской области (4 человека, 1 плавсредство и 1 единица техники) тело несовершеннолетней было найдено и извлечено из воды.

Спасатели в очередной раз обратились к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасности на воде и купаться в разрешенных местах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/1971645-15-letnyaya-devochka-pogibla-vo-vremya-otdyha-s-druzyami-v-kostanayskoy-oblasti/