Четыре человека погибли в результате землетрясения в Китае

Спасатели проверяют дома после землетрясения. Фото: STR/AFP via Getty Images

В результате мощного землетрясения в округе Яань в провинции Сычуань на юго-западе Китая погибли четыре человека, передает агентство "Синьхуа".

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло 1 июня в 17:00 по пекинскому времени (15:00 по Нур-Султану) в уезде Лушань городского округа Яань, согласно данным китайского центра сейсмологических сетей. В 17:03 (15:03 по Нур-Султану) произошло повторное землетрясение магнитудой 4,5 в уезде Баосин того же округа.

В результате происшествия погибли четыре человека, еще 14 получили ранения.

Власти направили в район бедствия более 4500 человек, включая спасателей, военнослужащих, пожарных и врачей. Они занимаются поиском погибших и спасением раненых, ремонтом дорог и эвакуацией пострадавших.

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В марте в Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли два человека и 126 пострадали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1972218-chetyre-cheloveka-pogibli-v-rezultate-zemletryaseniya-v-kitae/