Два человека погибли и 126 пострадали в результате мощного землетрясения в Японии

В Японии произошло землетрясение магнитудой 7,3. Фото: кадр из видео

На северо-востоке Японии в ночь на четверг произошло землетрясение магнитудой 7,3, в результате которого погибли два человека и 126 пострадали, передает телеканал NHK.

Эпицентр находился в Тихом океане, а очаг залегал на глубине 57 км. Подземные толчки ощущались на большей части восточной Японии и вызвали угрозу цунами для северо-восточного побережья страны. Берегов префектур Фукусима и Мияги достигли волны высотой около 30 см. Сотни людей, проживающих в этих районах, были эвакуированы в убежища.

Отмечается, что землетрясение вызвало отключение электричества в более чем двух миллионах домов и нарушило движение поездов. Также поступали сообщения о повреждениях конструкций и возгораниях.

Напомним, в октябре 2021 года в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,9, в результате которого пострадали 32 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1961162-dva-cheloveka-pogibli-i-126-postradali-v-rezultate-moschnogo-zemletryaseniya-v-yaponii/