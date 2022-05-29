Плывшего на бревне мужчину спасли от утопления в Семее (фото)

Плывущего на бревне мужчину спасли полицейские в Семее. Фото: ДП ВКО

В Семее на реке Иртыш был обнаружен мужчина, плывущий на бревне. Он нуждался в помощи. Утопающего вытащили из воды сотрудники полиции, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции ВКО.

Вечером 28 мая на канал "102" поступило сообщение о том, что в районе старого автогужевого моста по реке Иртыш в Семее на бревне плывет мужчина, нуждающийся в помощи.

Стражи порядка отработали район и заметили того самого мужчину. Его несло сильным течением в сторону нового подвесного моста.

Эту информацию передали через радиостанцию в эфир, после чего в сторону новой набережной направились полицейские уже из другого экипажа – лейтенанты полиции Иданов и Алтынкан.

"Установив зрительный контакт с утопающим, сотрудники полиции начали комплекс действий по спасению утопающего. Лейтенант Иданов, ни на секунду не задумываясь об опасности для собственной жизни, отстегнул пояс с пистолетом и спецсредствами, в форменном обмундировании прыгнул в воду.

В это время лейтенант Алтынкан, достав спасательный круг из служебного автомобиля, страховал своего напарника", – рассказали представители ДП Восточно-Казахстанской области.

Благодаря действиям полицейских утопающего мужчину удалось вытянуть на берег. Там ему оказали первую медпомощь.

Плывущего на бревне мужчину спасли полицейские в Семее. Фото: ДП ВКО

Плывущего на бревне мужчину спасли полицейские в Семее. Фото: ДП ВКО

Полицейские, спасшие мужчину в Семее. Фото: ДП ВКО

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971496-plyvshego-na-brevne-muzhchinu-spasli-ot-utopleniya-v-semee-foto/