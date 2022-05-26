Пожар в больнице Сенегала унес жизни 11 новорожденных

Иллюстративное фото: pexels.com

При пожаре в больнице сенегальского города Тивауан погибли 11 новорожденных. Об этом в Twitter сообщил президент страны Маки Салл.

"С болью и ужасом я только что узнал о гибели 11 новорожденных в результате пожара в отделении неонатологии больницы в Тивауане", – написал Салл.

Президент Сенегала выразил соболезнования матерям и родственникам погибших детей.

Трагедия произошла примерно в 20:00 25 мая (02:00 26 мая по Нур-Султану).

Как пишет PressAfrik со ссылкой на заявление министра здравоохранения и социальной защиты Абдулая Диуф Сарра, причиной пожара стало короткое замыкание.

Ранее в Шымкенте новорожденный ребенок погиб после взрыва, который произошел возле роддома №1. На момент происшествия младенцу было 18 дней, он весил 790 граммов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1971093-pozhar-v-bolnitse-senegala-unes-zhizni-11-novorozhdennyh/