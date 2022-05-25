Банку с проводами нашли в школе в Кокшетау: стали известны новые подробности (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: очевидец

Накануне в школе в Кокшетау была обнаружена жестяная банка с проводами. В целях безопасности ее ликвидировали на месте. Стали известны новые подробности происшествия, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

По информации ведомства, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы. Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении.

"По данному факту проводится дальнейшая проверка. Сотрудниками ювенальной полиции решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет", - сообщили в ДП Акмолинской области.

Напомним, 24 мая в 17.50 часов в управление полиции Кокшетау поступила информация о том, что в помещении средней школы-лицея №2 работником обнаружена жестяная банка с проводами.

Из здания эвакуировали 20 преподавателей и 10 сотрудников технического персонала. Предмет, похожий на бомбу, взорвали на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых мер безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970929-banku-s-provodami-nashli-v-shkole-v-kokshetau-stali-izvestny-novye-podrobnosti-video/