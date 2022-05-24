Жестяную банку с проводами обнаружили в учебном заведении в Кокшетау

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В одном из учебных заведений города Кокшетау была обнаружена жестяная банка с проводами. В целях безопасности она была ликвидирована на месте, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В полиции сообщили, что 24 мая в Кокшетау в помещении учебного заведения была обнаружена жестяная банка с проводами.

"Сотрудниками полиции данная территория оцеплена, проведена эвакуация граждан. Специалистами-взрывотехниками найденное устройство исследовано.

В целях безопасности граждан, согласно утвержденному алгоритму действий, принято решение о его ликвидации на месте", – объяснили в ведомстве.

Отмечается, что для ликвидации был воспроизведен взрыв. При этом были соблюдены все необходимые меры безопасности.

"На месте происшествия на данный момент работает следственно-оперативная группа и специалисты-взрывотехники департамента полиции", – добавили в пресс-службе.

Другие подробности стражи правопорядка пообещали сообщить позже.

"Просим граждан не поддаваться панике и верить только официальным источникам информации", – подытожили в ДП Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970864-zhestyanuyu-banku-s-provodami-obnaruzhili-v-uchebnom-zavedenii-v-kokshetu/