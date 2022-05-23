"КазАвтоЖол" проведет расследование после размытия участка трассы в Алматинской области

Участок трассы "Алматы – Усть-Каменогорск". Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

АО "НК "КазАвтоЖол" начало служебное расследование по факту смыва трубчатого перехода на трассе "Алматы – Усть-Каменогорск", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу нацоператора автодорог.

Как сообщили представители компании, служебное расследование было инициировано для выяснения всех обстоятельств по факту смыва трубчатого перехода.

"Так, в широкое русло была запроектирована водопропускная труба с минимальным диаметром. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности согласно законодательству РК", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что договор по строительству и проектированию данного участка был заключен в 2017 году.

Участок трассы "Алматы – Усть-Каменогорск". Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

"Техническое решение по строительству трубы диаметром 1,5 метра было разработано ТОО "Каздорпроект" города Алматы и согласовано филиалом "КазАвтоЖол" – "Дирекция по строительству", службой технического надзора ТОО "ГК Инжиниринг", подрядчиком в лице CITIC Construction, которые непосредственно несут ответственность за принятые проектные решения", – добавили в АО "НК "КазАвтоЖол".

Также специалисты компании сейчас проводят ревизию по остальным трубам и скотопрогонам на всех участках республиканских дорог, чтобы предотвратить повторение такой ситуации.

На данный момент на участке, где произошел смыв трубчатого перехода, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. Организовано круглосуточное патрулирование. Мобилизовано 16 единиц спецтехники и порядка 20 дорожных рабочих.

Данный участок дороги остается закрытым.

Напомним, что вчера из-за сильных осадков водным потоком размыло участок трассы на 395 километре республиканской автодороги "Алматы – Усть-Каменогорск".

Участок трассы "Алматы – Усть-Каменогорск". Фото: пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970585-kazavtozhol-provedet-rassledovanie-posle-razmytiya-uchastka-trassy-v-almatinskoy-oblasti/