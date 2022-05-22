Участок трассы в Алматинской области размыло из-за сильных дождей (фото, видео)

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Участок республиканской автодороги "Алматы-Оскемен" размыло водным потоком в Алматинской области, сообщается в официальном Instagram АО "НК "КазАвтоЖол".

В Сети стали распространять видео, на кадрах которого видна большая промоина, образовавшаяся на проезжей части из-за стремительного водного потока. Из-за этого машины не могут проехать данный участок.

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Как сообщили в "КазАвтоЖол", это произошло сегодня, 22 мая, в 16:45 на 395 км автодороги республиканского значения "Алматы – Оскемен" (поворот на село Енбек). Из-за обильных осадков в виде дождя смыло трубчатый переход автодороги.

По информации компании, начаты восстановительные работы. Кроме того, на месте организовано круглосуточное патрулирование с задействованием четырех единиц спецтехники.

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Помимо этого, в связи с размывом введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Алматы – Усть-Каменогорск – поселок Жансугуров – город Сарканд.

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области, имеется объездная автодорога через села Матай, Лепсы и Кольбай. На кольце вблизи Молалы и на повороте Кольбай выставлены посты ДПС для перенаправления движения по объездной автодороге.

Скопления автомашин не наблюдается, на месте ЧС выставлены посты безопасности.

Также на месте создан оперативный штаб силами подрядной организации ТОО "Сити Контракшен" (10 работников и четыре единицы техники).

Фото с места событий: ДЧС Алматинской области

Для организации работы штаба и проведения работ в ночное время, на место направлены силы и средства ДЧС Алматинской области (одна единица техники Вахтовка, одна единица техники АСО-20, и две световые башни).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970472-uchastok-trassy-v-almatinskoy-oblasti-razmylo-iz-za-silnyh-dozhdey-foto-video/