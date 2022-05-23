Дожди в Алматинской области: река вышла из берегов, затоплены два села (видео)

Кадр из видео: instagram.com/angry_taldyk

Вчера, 22 мая, в Кербулакском районе Алматинской области из-за обильных дождей подтопило два села. Одно из сел затопила вышедшая из берегов река Байгазы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДЧС Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, в результате выпадения обильных осадков в виде дождя и формирования склонового стока, произошло поднятие уровня воды на реке Байгазы.

Вышедшая вода из русла река затопила два огорода и несколько дворов в селе Байгазы.

Обильными дождями в этом же районе подтопило и село Когалы. Склоновый сток прошел по трем улицам населенного пункта и по одной из дворовых территорий, но частные дома в результате произошедшего не пострадали.

"По состоянию на 18.00 часов выпадение осадков прекратилось, уровень воды снизился. Жертв, пострадавших и разрушений нет, обстановка стабильная.

Для более конкретного уточнения обстановки и выяснения причин произошедшего на место выехали сотрудники ДЧС Алматинской области", - уточнили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за обильных дождей размыло участок трассы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970487-dozhdi-v-almatinskoy-oblasti-reka-vyshla-iz-beregov-zatopleny-dva-sela-video/