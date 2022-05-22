"Был проведен технический аудит": в акимате Шымкента высказались об инциденте с крышей на стадионе

Фото с места событий: ДЧС Шымкента

Накануне в Шымкенте из-за сильного ветра обрушилась крыша центрального стадиона. Как оказалось, объект прошел технический аудит в январе текущего года.

Как сообщили корреспонденты "Хабар 24", крышу проверяли и перед самой игрой, дефектов специалисты не нашли. Тем не менее, на девятой минуте матча крыша обрушилась.

Выяснилось, что футболисты все-таки доиграют в резервный день.

Административное здание стадиона все же будет без крыши до тех пор, пока из бюджета не выделят средства.

Отмечается, что данный вопрос будет рассмотрен на коллегии маслихата в ближайшее время. Пока же дыры закроют брезентом.

По информации издания, капитальный ремонт кровли проводили в 2004 году.

Инцидент с обрушением прокомментировал замакима Шымкента Максут Исахов.

"В январе месяце текущего года был проведен технический аудит о том, что есть какие-то нарушения в кровли, что-то надо менять, не было отмечено. Кроме того, перед каждыми большими соревнованиями, где большое скопление людей по закону составляется акт, где принимают участие представители ЧС, правоохранительных органов, и так далее. Перед этим матчем тоже был составлен акт, в котором не было особых указаний по крыше", - заявил он.

Напомним, что 21 мая в 21:20 в Шымкенте из-за усиления ветра (порывы достигали 20 метров в секунду) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана. Позже полицией Шымкента начато досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970460-byl-proveden-tehnicheskiy-audit-v-akimate-shymkenta-vyskazalis-ob-intsidente-s-kryshey-na-stadione/