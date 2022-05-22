Обрушение крыши на стадионе в Шымкенте: полиция начала досудебное расследование
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Полицией Шымкента начато досудебное расследование по факту обрушения кровли на центральном стадионе, сообщается в официальном Fаcebook ДП города.
Инцидент произошел во время футбольного матча между командами "Аксу" и "Ордабасы".
"На пульт "102" Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение об обрушении крыши на стадионе. На место сразу же прибыла следственно-оперативная группа", - говорится в публикации.
В полиции отметили, что по данному факту стражи порядка проводят досудебное расследование по статье 278 УК РК "Недоброкачественное строительство".
Назначены все необходимые экспертизы.
Напомним, что 21 мая в 21:20 в Шымкенте из-за усиления ветра (порывы достигали 20 метров в секунду) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970429-obrushenie-kryshi-na-stadione-v-shymkente-politsiya-nachala-dosudebnoe-rassledovanie/