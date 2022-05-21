Крыша обрушилась во время матча на стадионе в Шымкенте (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: Otyrar.kz

Стало известно об очередном ЧП в Шымкенте - на центральном стадионе во время матча "Ордабасы" - "Аксу" обрушилась крыша. Подробности инцидента озвучили в городском ДЧС, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 21 мая в 21.20 часов в Шымкенте из-за усиления ветра (порывы достигали 20 метров в секунду) произошел срыв кровли основного здания стадиона Хаджимукана.

"Предварительно, на площади 400 кв.м., общая площадь - 900 кв.м. Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия сотрудники ведут работы по разборке сорванной ветром кровли", - сообщили в ДЧС Шымкента.

Как отмечает Otyrar.kz, матч был приостановлен. К моменту ЧП "Ордабасы" вел в счете - 1:0.

Напомним, также сегодня произошел взрыв возле роддома в Шымкенте, в результате чего погибли три человека. Кроме того, стало известно, что трое детей задохнулись в багажнике авто.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1970419-krysha-obrushilas-vo-vremya-matcha-na-stadione-v-shymkente-video/