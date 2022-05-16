При падении автобуса с обрыва в Перу погибли 11 человек

Автоус после падения с обрыва. Фото: El sol de San Luis / COEN

В перуанском департаменте Анкаш пассажирский автобус упал с обрыва. Не менее 11 человек погибли, еще 35 получили ранения, передает El sol de San Luis.

Национальный центр операций по чрезвычайным ситуациям (COEN) сообщает, что автобус направлялся из города Тайябамба в столицу страны Лиму. Высота падения транспорта составила 100 метров. Пострадавших госпитализировали в больницу города Сиуас.

"По меньшей мере 11 человек погибли, еще 34 получили ранения в результате падения автобуса", – говорится в материале.

Что стало причиной происшествия, пока не известно. Правоохранительные органы приступили к расследованию инцидента.

В Национальном центре операций по чрезвычайным ситуациям призвали водителей проявлять осторожность, поскольку подобные аварии часто случаются в Перу из-за плохого состояния дорог.

В январе в Стамбуле в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли трое человек, 18 получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969466-pri-padenii-avtobusa-s-obryva-v-peru-pogibli-11-chelovek/