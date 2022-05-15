Улицы и дома затопило дождевой водой в Туркестанской области

Двор одного из домов в Туркестанской области. Кадр из видео: instagram.com/turkistan_tjd

Накануне в Туркестанской области прошел дождь. В одном из ее районов – Кызыгуртском – дождевыми водами затопило улицы и дворы. Об этом сообщил областной департамент по чрезвычайным ситуациям в своем официальном Instagram-аккаунте.

"14 мая 2022 года из-за проливных дождей в Туркестанской области были затоплены 11 улиц, 20 частных домов, 67 хозяйственных построек и 62 двора Казыгуртского района", – сообщили в ДЧС, добавив, что с указанных территорий воду уже откачивают.

От ДЧС в работах задействованы 45 сотрудников личного состава, 7 автомобилей и 7 мотопомп; от акимата – 32 сотрудника, 3 автомобиля и 3 мотопомпы.

Напомним, в конце апреля из-за обильных дождей затопило дворы и улицы сразу двух районов Туркестанской области – Кызыгуртского и Сарыагашского. На одном из видео, которые тогда появились в соцсетях, видно, как вода застала врасплох гостей ресторана.

Жители региона уверяли, что предупреждали акимат о возможном ЧП, но никто, по их словам, на это не отреагировал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1969333-ulitsy-i-doma-zatopilo-dozhdevoy-vodoy-v-turkestanskoy-oblasti/